Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı: İttifak gündeme gelir mi?

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Genel seçime doğru ilerlerken bir ittifak gündeme gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Ağıralioğlu bu sorunun kendisi için kıymetli bir soru olduğunu ancak yollarına müstakil olarak devam edeceklerini söyledi.

Ağıralioğlu buna gerekçe olarak ise "Seçmene sonuna kadar arkasında sevdiği iradenin arkasında durabilme imkanı" düşüncesini açıkladı.

"Anahtar Parti seçimde sonuna kadar müstakil kalacaktır"

Ağıralioğlu'nun sorulan soruya verdiği cevap şu şekilde oldu:

"Benim için kıymetli bir soru. Biz müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Yani bunu bir kere daha tekrarlamayı hassasiyetle yapacağım şundan dolayı: Seçmene sonuna kadar kendi sevdiği, seçtiği, arkasında durduğu iradenin amblemin arkasında durabilme imkanı vereceğiz.

Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak. Ama şuurda beraberliği ama memleketin efendim kazanımlarıyla ilgili Cumhuriyetin, vatanın, milletin, devletin, ekonominin, alın terinin ne diyorsanız demokrasinin, hukukun bunlarla ilgili şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır. Ama Anahtar Parti seçimde tekraren ilan ediyorum sonuna kadar müstakil kalacaktır."