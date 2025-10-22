Yavuzyılmaz '45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı' diyerek açıkladı

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı! Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, yüzde 130'a varan oranlarda zam geliyor. Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı; Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına yüzde 10,15,20 oranında gizli zam yapılması demek.

Peki nasıl? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı 15 milyon. Zamdan etkilenecek kişi sayısı 45 milyon. Sonuç: AKP'nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"