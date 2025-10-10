Yavuzyılmaz: AK Parti elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor, önlem alın

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EPDK’nın birkaç ay içinde alması beklenen karar ile 2026 yılından itibaren, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaatin üzerinde olan, yani yıllık elektrik faturası 8 bin TL’yi aşan konut abonelerinin tarifesinin değişeceğini belirtti. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor! Tedbir almak için son 2,5 ay! Peki nasıl bir tuzak? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor. Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor.

Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek! Yapılacak zam oranı yüzde 124. 973 TL’lik fatura, 2 bin 137 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 120. 1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 118.

AKP’nin 2026 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu: 2025 yılı elektrik faturanızın toplamını 8 bin TL’nin altında tutmak için, (yani elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında), Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün! AKP’nin halk düşmanlığına karşı önleminizi alın!"