Yayıncı Jrokez Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Jrokez kimdir

Gerçek adıyla Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen’in de yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

Yayıncılık kariyerine Twitch’te başlayan Jrokez’in bu platformda yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son dönemde yayınlarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü Kick’te ise yaklaşık 118 bin takipçiye sahip.