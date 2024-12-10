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Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra geçişlere açıldı! Suriyeliler dönüyor

Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan geçişler başladı. Suriyeli vatandaşlar 13 yıl sonra yeniden ülkelerine dönmeye başladı.

Haber Merkezi
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Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra geçişlere açıldı! Suriyeliler dönüyor
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Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çökmesiyle birlikte Türkiye’deki onlarca Suriyeli ülkelerine dönmeye başladı.

Savaşın bitmesiyle yurduna dönenler  için Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı. Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl önce kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tekrardan Yayladığı Gümrük Kapısı’nın açılacağını duyurdu. 

Göç İdaresi Başkanlığı geçişlere destek veriyor

Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı’na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ‘Mobil Hizmet Birimi’ tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

"Mutluyuz, dönüyoruz"

Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Adem Bal, “Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye’ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun” sözlerine yer verdi.

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