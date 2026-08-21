Yaz mevsimi uzuyor! Uzmanlar gün verdi: 2026’nın en uzun ve en sıcak hava dalgası geliyor

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Geçtiğimiz haftalarda kuzeyli rüzgarların etkisiyle serinleyen Türkiye’de hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının güney bölgelerden yurda giriş yaparak kısa sürede İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da etkili olacağını belirtti.

Sıcaklıklar zirve yapacak, rekorlar gelecek

Sıcaklık artışının özellikle 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren zirve noktasına ulaşacağını belirten Adil Tek; cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerinde ülke genelinde rekor değerlerin gözlemleneceğini söyledi.

Bölgelere göre beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde sıralandı:

Güneydoğu Anadolu: Cumartesi gününden itibaren 45 derece ve üzeri değerler görülecek.

Ege Bölgesi: Aydın ve çevresinde termometreler 41-42 dereceyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi: Özellikle doğu kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar tırmanacak.

Ankara: Başkentte hava sıcaklığı yer yer 33-34 derecelere çıkacak.

Nemle birlikte hissedilen sıcaklık artacak

İstanbul için ortalama sıcaklığın 32-33 derece civarında seyredeceğini ifade eden Tek, kentte mikroklimal bir bant genişliği olduğunu aktardı:

"Bazı ilçelerimizde sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkarken, bazı sahil ilçeleri 29-30 derecelerde kalacak. Ancak kent genelinde bağıl nemin yüzde 60-70’lere ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak."

Geçmiş haftalarda etkili olan poyraz rüzgarlarının gücünü kaybedeceğini belirten uzmanlar, geceleri şehirlerdeki binaların ısıyı salması ve yüksek nemin birleşmesiyle evlerin içinin dışarıya nazaran çok daha bunaltıcı hale geleceğini, uyku konforunun ciddi şekilde bozulacağını vurguladı.

Eylül ve ekim aylarında da sıcaklık rekorları bekleniyor

Bu sıcak hava dalgasının kısa süreli olmayacağını, süre açısından ülkede yaşanacak en uzun soluklu dalga olacağını söyleyen Adil Tek, "Eylül ve ekim aylarında da sıcaklıklar ortalamaların üzerinde devam edecek. Bu durum yaz mevsiminin biraz daha uzayacağını gösteriyor. Ancak ekim ve kasım aylarında özellikle yurdun güney ve orta kesimlerinde yağışların artmasıyla uzun vadeli riskler kapıda" uyarısında bulundu.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için sahillere ve deniz kenarlarına akın etmeye başladı. Meteoroloji uzmanları özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.