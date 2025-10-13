Yaz saati uygulamasına eleştiriler sürüyor! CHP’den hükümete çağrı geldi

  1. Ekonomim
Yaz saati uygulaması vatandaşı zorluyor. Sık sık uygulamaya tepkiler geliyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, uygulamanın enerji tüketimini artırdığını ve vatandaşın cebine yük olduğunu söyledi. Tanal, “Çocuklar karanlıkta okula, kadınlar toplu taşımaya mecbur” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Yaz saati uygulaması halkın yaşamını kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor." dedi.

"Kalıcı yaz saati uygulaması enerjide tüketimini artırıyor"

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalıcı yaz saati uygulamasının, enerji tüketimini artırdığını ileri sürdü.

Tüketimin doğrudan vatandaşın cebine yansıdığını iddia eden Tanal, "Ortada bir tasarruf yok. Siyasi iktidar 'tasarruf' diyerek vatandaşa değil, özel elektrik şirketlerine kar sağlamıştır. Yaz saati uygulaması halkın yaşamını kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor." diye konuştu.

"Çocuklar ve kadınlar mağdur"

Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle çok erken kalkmak zorunda kalındığını savunan Tanal, "Bu uygulamanın en ağır yükünü çocuklarımız çekiyor. Uyku düzenleri bozuluyor, dikkat süreleri düşüyor, öğrenme kabiliyetleri azalıyor. Karanlıkta güvenlik olmaz. Kadınlar sabah erken saatlerinde karanlıkta toplu taşımaya mecbur kalıyor." ifadesini kullandı.

