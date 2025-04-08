Yaz tatili erken geliyor: MEB, takvimi öne çekebilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor.

Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan "sosyal etkinlik haftası" ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.

Mayıs ayında resmi açıklama bekleniyor

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.