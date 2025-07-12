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Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatilinde YHT'lerde ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Buna göre, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Haber Merkezi
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Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz-30 Eylül döneminde Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek seferler düzenleyeceklerini duyurdu.

Uraloğlu, açıklamasında, YHT'lerin şehirlerarası ulaşımı hızlandırdığını vurguladı.

Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"14 Temmuz-30 Eylül döneminde Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler eklenecek. Böylece bu hatta, haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak. Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandı. Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız."

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