Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti

Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren Yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi.

Günışığı Kitaplığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Necati Tosuner kimdir?

Tam adı Osman Necati Tosuner olan dört yaşında tavana asılı salıncaktan düşmesi sonucu sırtında kambur oluşmuştur. Yaşadığı bu sakatlık birçok eserinin ana temasında iz bıraktı.

1944 yılında doğan Tosuner ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Liseyi ise İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe eğitimini yarıda bırakan usta yazar, lise yıllarından itibaren yazmaya başladı.