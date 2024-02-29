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Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz Özdemiroğlu hayatını kaybetti

26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz Özdemiroğlu hayatını kaybetti
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Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz Özdemiroğlu hayatını kaybetti.

26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu, "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..." yazdı.