Yazarımız Ömer Faruk Çolak son yolculuğuna uğurlandı
15 Ekim günü, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden, EKONOMİ Gazetesi Yazarı, öğretim üyesi, Efil Yayınevi kurucusu ve EfilJournal, İktisat ve Toplum dergilerinin kurucusu seçkin iktisatçı Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinde kılınan cenaze namazının ardından, bu mezarlığa defnedildi. Ömer Faruk Çolak’ın cenazesine, bilim insanları, okurları ve öğrencileri ile bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim yanında, ailesi, sevdikleri ve çeşitli dönemlerde görev yaptığı ve halen görev aldığı Gazi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bankalar Birliği gibi üniversite ve kurumlardan isimler katıldı. Cenaze töreninde, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın eşi Fethiye Çolak ile çocukları Metehan ve Tuluhan taziyeleri kabul etti. Ömer Faruk Çolak Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak kimdir?
EKONOMİ Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, 1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır.
Bilim insanı, öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, biri şiir kitabı olmak üzere 30’un üzerinde ekonomi alanında kabul gören kitap yazdı. Faruk Çolak, akademik çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan yayınlarda kendi özgeçmişine aldığı 81 makale yazdı.