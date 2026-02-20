Yazıhan Belediye Başkanı Göçer CHP'den ihraç edildi

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Partiye yönelik eleştirileri tepki çekmişti

Abdulvahap Göçer hakkında, parti yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından disiplin süreci başlatılmıştı.

Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi kapsamında yaptığı konuşmada, başta il teşkilatı olmak üzere CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız'a dönük eleştirilerde bulunmuştu. Kongre salonunda söz konusu eleştirilerin ardından gerginlik yükselmiş, yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Kongreyi izleyen günlerde ise Göçer’in iktidar yanlısı basına verdiği demeçlerle partisini eleştirmeyi sürdürmesi, parti üst yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı.