  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria’yı açmıştı: Hüseyin Bayraktar yaşamını yitirdiTürkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria’yı açmıştı: Hüseyin Bayraktar yaşamını yitirdiGündem
Özgür Özel'den gazetecilerin ifadeye çağrılmasına ilk tepki: Korkağa karşı cesur olan kazanırÖzgür Özel'den gazetecilerin ifadeye çağrılmasına ilk tepki: Korkağa karşı cesur olan kazanırGündem
Gündem
Gazeteciler İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Gazeteciler ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
AYM ihlal kararı vermişti: Tayfun Kahraman'ın "yeniden yargılanma" talebi reddedildi
Mahkeme, Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanma talebini reddetti
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem