Yedi aydır tedavi görüyordu: Tuzla'daki trafik kazasında yaralanan polis Aydın Üyenarık şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yedi ay önce İstanbul Tuzla'da yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

