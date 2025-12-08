Yedi kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'deki kazaya ilişkin iki sürücü tutuklandı
Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında TIR’a çarpan yolcu otobüsünde yedi kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs ve TIR sürücüleri tutuklandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki yedi kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan iki aracın sürücüleri tutuklandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve TIR sürücüsü H.K'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için yol kenarında duran H.K. yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarpmıştı.
Otobüsteki yedi yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.