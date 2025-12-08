  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yedi kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'deki kazaya ilişkin iki sürücü tutuklandı
Takip Et

Yedi kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'deki kazaya ilişkin iki sürücü tutuklandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında TIR’a çarpan yolcu otobüsünde yedi kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs ve TIR sürücüleri tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yedi kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'deki kazaya ilişkin iki sürücü tutuklandı
Takip Et

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki yedi kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan iki aracın sürücüleri tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve TIR sürücüsü H.K'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için yol kenarında duran H.K. yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarpmıştı.

Otobüsteki yedi yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 polis şehit olduİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 polis şehit olduGündem
Gündem
Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu yara almadan kurtuldu (Video)
Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu yara almadan kurtuldu
Bütçe görüşmeleri başlıyor: Genel başkanlar partileri adına konuşacak
Bütçe görüşmeleri başlıyor: Genel başkanlar partileri adına konuşacak
İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı
Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Lando Norris kimdir? 2025 Formula 1 şampiyonu Lando Norris kaç yaşında, nereli