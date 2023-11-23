Yediemindeki araçlar için yeni aşama

Yediemin otoparklarındaki araçların ekonimiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni aşamaya geçiliyor.



Borçları nedeniyle araçlarına haciz gelen vatandaşlar bugünden itibaren 10 gün içinde, yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek.

Alan olmazsa ihale

Ancak aracını alanlar, hacze konu olan borcundan kurtulmuş olmayacak. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam edecek. Yeni düzenlemeye göre, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen araçlar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabiliyor.



İki taraf araç için alıcı olmaz ise ihaleye çıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve aracın teminatını yatıranlar ihaleye katılabiliyor.

Ancak ihale internet üzerinde olacağı için talip olunacak araca inceleme ya da ekspertiz yapılamayacak. Bu nedenle uzmanlar, ihaleye girecek olanların olası hasarları ve masrafları hesaplamasını öneriyor.



İhale sonrası alıcı bulunamayan araçlar ise kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devrediliyor.

Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel hak sahiplerine ödeniyor.



Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.