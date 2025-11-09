Yedikleri ıspanağa karışan "güzelavrat" otu nedeniyle aynı aileden 11 kişiyi zehirlendi

Akşam yemeği sonrası bulantı ve rahatsızlık şikayeti yaşayan aynı aileden 11 kişi sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan M.Ö. ve Ş.A.Ö. yoğun bakım servisine alındı.

Yapılan incelemede, ailenin ıspanak sanarak "güzelavrat" otunu yemeklerine karıştırdıkları kaydedilen valilik açıklamasında, "Bu nedenle besin zehirlenmesi geçirdikleri belirlenmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler başlatılmış olup, aile bireylerinin tedavileri hastanede sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.