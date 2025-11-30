  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Takip Et

Yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yedikleri pizzadan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Takip Et

Cizre'de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralıAfyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralıGündem
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorBakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorBakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak
CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak
Palamut Gürcistan'a kaçtı: Tezgahlar hamsiyle doldu
Palamut Gürcistan'a kaçtı: Tezgahlar hamsiyle doldu
Deprem Uzmanı Moriwaki: Deprem çantanıza tuz ve streç film koyun
Deprem Uzmanı Moriwaki: Deprem çantanıza tuz ve streç film koyun
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa 14. Leo ile görüştü
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa 14. Leo ile görüştü
Mehmet Uçum: Geçiş süreci, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerliyor
Uçum: Geçiş süreci, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net