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Yeğeni Soner Arıca açıkladı: Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeğeni Soner Arıca'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Yeğeni Soner Arıca açıkladı: Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
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Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor.

İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Soner Arıca yeni açıklamalarda bulundu.

Magazin News'a konuşan Soner Arıca, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Birtakım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama” dedi. 

Ünlü şarkıcı, İnanır'ın setlere dönmesi hakkındaki soruya “Benim cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” yanıtını verdi.

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