Yemeksepeti'nden depremzedelere “Yardım Mutfağı”

Kızılay koordinasyonunda "Yardım Mutfağı" adlı askıda yemek projesini hayata geçiren Yemeksepeti, vatandaşların deprem bölgesine öğün yemek siparişi vermesine imkan sağlıyor.

Proje kapsamında tüm Türkiye’den kullanıcılar, Yemeksepeti uygulaması ve web sitesindeki Yardım Mutfağı bölümünden tek kişilik Kızılay yemek menülerini satın alabiliyor. Bu bağışlar, Kızılay’ın belirlediği ihtiyaç noktalarında depremzedelere ulaşıyor.

Ticari bir amaç güdülmeden, sabit fiyatla satışa sunulan Yardım Mutfağı menülerini sipariş ederek vatandaşlar, depremzedelere destek oluyor. Yemeksepeti, yakın zamanda Yardım Mutfağı’nı zincir restoranların katılımıyla genişletmeyi de planlıyor.

Gastronomi şeflerinden oluşan Acil Gıda Kolektifi’nin 7 ilde açtığı sahra mutfaklarını desteklemek için de harekete geçen Yemeksepeti, Hatay, Adıyaman ve Elbistan’da bulunan toplam 7 mutfaktan günde yaklaşık 100 bin kişiye 3 öğün yemek sağlayan Acil Gıda Kolektifi’ni de destekliyor.

7 aracını kolektifin kullanımına tahsis eden Yemeksepeti, sahra mutfaklarında kullanılmak üzere, güncel ihtiyaç listesindeki çadır, hijyenik ürünler, günlük ihtiyaçlar, kışlık kıyafetler gibi ürünlerden oluşan malzemeleri tedarik ederek bölgeye gönderdi.

Domino’s iş birliğiyle deprem bilgesine 30 bin pizza

Deprem bölgesinde zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlara yemek yardımı için Yemeksepeti, Domino’s ile iş birliği içinde bir ay boyunca her gün 1.000 pizza dağıtma projesini de Kızılay koordinasyonunda hayata geçirdi.

15 Şubat’ta ilk 1.000 pizza dağıtımı Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Malatya’da Kızılay yemek dağıtım noktalarına yapıldı. Önümüzdeki 1 ay içerisinde 30 bin pizza, depremden etkilenen il ve ilçelerindeki afetzedelere Yemeksepeti ve Domino’s aracılığıyla, Kızılay koordinasyonunda ulaştırılmış olacak.

Deprem bölgesindeki yurttaşlara yardım malzemeleri göndermek isteyen kullanıcılar için, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Yardım Marketi hizmeti de geçen hafta devreye alındı. Yemeksepeti kullanıcıları, ticari kaygı taşımayan Yardım Marketi'ndeki ihtiyaç ürünlerini satın alarak depremzedelere destek oluyor.

Kullanıcıların Yardım Market üzerinden satın aldığı temel ve öncelikli ihtiyaç malzemeleri, Yemeksepeti tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

8 gün içinde 20 bin Yemeksepeti kullanıcısı tarafından verilen 23 binden fazla siparişle, 7,3 milyon TL toplam değere sahip 350 binden fazla ürün bağışı gerçekleştirildi.

AFAD’ın her sabah ilettiği güncel ihtiyaç listesine göre belirlenen malzemeler arasında hazır yiyecekler, hijyen ürünleri, giyim malzemeleri, bebek bakım ürünleri ile pil ve powerbank gibi ürünler öne öne çıktı.

Yemeksepeti’nin diğer yardım çalışmaları

Depremin ilk günü, lojistik servis sağlayıcısı CEVA Lojistik üzerinden 2 bin adet battaniye tedarik ederek depremzede vatandaşlarımıza ulaştıran Yemeksepeti, depremzedelere yardım için açtığı destek fonu kapsamındaki ilk bağışları da gerçekleştirdi.

Şu aşamada ilk olarak AFAD'a 1,5 milyon TL nakdi yardım ve Kızılay'a 1,5 milyon TL sıcak yemek temini amaçlı nakdi yardım olmak üzere Yemeksepeti, toplam 3 milyon TL’lik bağışları tamamladı.

Gıda, giyim, bakım ve benzeri yardım malzemelerini taşıyan 8 kamyonu ilk günler içinde afet bölgesine ulaştıran Yemeksepeti, çalışanlarının kendi imkanlarıyla topladığı giysi ve yardım kolilerini de kamyonlarla afet bölgesine gönderdi.

Depremden etkilenen illerdeki restoranlarıyla da temasa geçerek onlara desteğini duyuran şirket, Restoran Destek Fonu ile bölgedeki üye restoranların yanlarında oldu.