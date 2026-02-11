Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, evli mi? Akın Gürlek kimdir, hangi partiden?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında dünyaya gelen yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 44 yaşındadır.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Aslen Nevşehir ilinde doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Elif Gülşah Gürlek ile evlidir.

AKIN GÜRLEK HANGİ PARTİDEN?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kariyerini yargı mensubu olarak sürdürdüğü ve devlet bürokrasisinde görev aldığı için herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmuyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yargı teşkilatına girdi ve İstanbul’daki pek çok ağır ceza mahkemesinde başkanlık görevini yürüttü.

Hakimlik kariyerindeki bu sürecin ardından 2022 yılında Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı ve yargı bürokrasisinde en üst düzey görevlerden birini üstlendi.

Bakan yardımcılığı görevindeki çalışmalarının ardından, 2024 yılının son aylarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı ve bu göreviyle İstanbul yargı teşkilatının başına geçti.