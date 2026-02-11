Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Meclis'te yemin edecek: CHP protestoya hazırlanıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na getirilen Akın Gürlek bugün TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak. Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde çok sayıda belediyesine operasyon düzenlenen CHP ise Gürlek’i protesto etmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarıyla, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
Akın Gürlek bugün TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak.
halktv.com.tr'nin haberine göre; Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde çok sayıda belediyesine operasyon düzenlenen CHP'nin ise Gürlek’i protesto etmeye hazırlandığı belirtildi.
CHP’li vekillerden uygun olanların Meclis’e çağrıldığı belirtilirken, Gürlek’in Genel Kurul’a girmesi ile protesto düzenlenmesi ve yemin töreninde itirazların yükselmesi bekleniyor.