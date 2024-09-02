Yeni adli yıl başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

* Yeni adli yıl ülkemiz, milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm adalet teşkilatı için hayırlı olsun. Adaletibn tecellisi için görev yaparken teröristler tarafından kalleşçe şehit edilen Murat Uzun vve Mehmet Selim Kiraz ile birlikte adliye teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum.

* Demokratik bir iklimde rekabetçi bir atmosferde yapılan seçimlerde Ömer Kerkezi Yargıtay Başkanı olarak seçildi. Seim atmosferinin geride hırakılmasını yargı sistemimizin hızlı ve etkin işleyişi bakımından önemsiyoruz.

* Önümüzdeki dönemde tüm yargı organlarımız milletimizin adalet talebinin karşılanmasına daha rahat odaklanabilecek. Anayasamızın cumhurbaşkanlığı makamına verdiği görev ve yetkileri harfiyen yerine getirmeye devam edeceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaştı.

Devletin temel direği, varlık sebebi; adalettir

* Toplumun iç barışı için adalet vazgeçilmezdir.

* Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. "Adalet mülkün temelidir" ifadesi, devletin adalet üzre ayakta durduğunun sembolüdür.

* Devletin temel direği, varlık sebebi, meşruiyet kaynağı adalettir. Adalet konusunda şu ince ayrımı da yapmamız gerekiyor: Kanun, hukuk ve adalet aynı manaya gelmez. Adalet yalnızca bir kavram değil, bir ülküdür, yüce bir idealdir.

* Adalet sistemimizin etkin, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olmasını teminen her alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Hedef, süre uygulamaksından hkim savcı sayılarının artırılmasına, yeni hizmet binalarına kavuşturulmasına, mahkeme sayılarının çoğaltılmasına, arabuluculuk alternatif uyuşmazlık yöntemlerine, hukuk ve yargı sistemimizi insan hizmet eder hale getirmek için çok önemli çalışamlar yaptık.

* Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık. Zamanın gerisinde kalan güncel ihtiyaçları karşılamayan mevzuat hükümlerini gözden geçirik pek çok kanunu yeniledik. Toplumda adalete olan güveni artıracak her çaba önemlidir. Modern adalet sarayları önemlidir. Teknolojik yeniliklerden istifade edilmesi önemlidir. Mahkemelerin sayısının artması adaletin tecellisine katkı yapar. Bunların hiçbiri adaletin garantisi değildi.

Yeni adımlar atıyoruz

* İnsanı merkeze alan, hızlı ve etkili işleyen bir sistem kurmak adalet politikamızın en önemli hedefidir. Yeni teknolojilerin etkisiyle toplum hızla değişiyor, dönüşüyor. Talep ve istekleri farklılaşıyor. Yargıdan beklentiler artmaktadır. Vatandaşlarımızın adalet arayışında karşılaştıkları zorlukları ortradan kaldırmak amacıyla yeni adımlar atıyoruz. Bunlardan ilk hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Bu sınavla avukat, hakim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. İlk sınav 29 Eylül. Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu da diğeridir. 3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. Bir yılı adalet akademisinde, 2 yılı ise usta çırak ilişkisiyle geçecek olan sistemde hakim ve savcılarımız çok daha donanımlı ve tecrübeli olarak yetişecek.

Türkiye Yüzyılı yargı reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız

* 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yüzyılı yargı reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız.

Darbe anayasasından kurtulmalıyız

* Yeni anayasa konusunda sağlıklı bir tartışma değil, kemikleşmiş sağlıklı bir tartışma değil kemikleşmiş ön kabullerden kaynaklı bir kakafoni duyuyoruz. Yeni anayasa önümüzdeki en büyük engel önyargılar. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Biz samimi ve kararlıyız.Türkiye yeni anayasaya hazırdır.

Sosyal medya tepkisi

* Mahkeme kararları herkes için bağlayıcı, hukuk devleti olmak bunu gerektirir ama kararlar eleştirilebilir.

* Sosyal medya organize kötülüğün merkezi haline geldi. Hemen her gün bir kişi sosyal medyada hedef oluyor. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor. Toplumda adalete, yargıya ve mahkemeye duyulan güveni sarsmak ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür.

* Yargıyı tahakküm aracı olarak kullananların gerçek yüzünü önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da gördük.