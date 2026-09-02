Yeni adli yıl başladı: Hangi kritik davalar görülecek?

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2026-2027 Adli Yılı dün Yargıtay Başkanlığı'nda yapılan törenle başladı. Yüksek mahkemelerdeki görevli üyelerin yanı sıra yaklaşık 26 bin hâkim ve savcı ile binlerce adliye personeli görevlerinin başına döndü.

Yeni adli yılda Türkiye'de çok sayıda kritik dava ve soruşturma görülecek.

Özellikle 2028 seçimlerine gidilirken muhalefeti doğrudan ilgilendiren davalar öne çıkıyor. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelip gelmeyeceği, diplomasına yönelik iptal kararının onanın onanmayacağı ve CHP'ye mutlak butlan kararının kesinleşip kesinleşmeyeceği sorularının yanıtları seçimleri etkileyecek.

Davaları DW Türkçe'den Alican Uludağ derledi.

Mutlak butlan davasında gözler Yargıtay'da

Yeni adli yılda dikkat çeken davaların başında CHP'ye açılan mutlak butlan davası geliyor.

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararının Yargıtay aşamasının yeni adli yılda karara bağlanması bekleniyor.

Davaya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bakacak. Bu süreçte üç davacının avukatı, temyizden feragat ettiklerini belirten dilekçe verdiler. Yargıtay, mutlak butlan kararını bozarsa, yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erecek.

Özgür Özel yönetimi CHP'ye geri dönebilecek. Karar onanırsa Kılıçdaroğlu görevine dönecek ve partiyi olağan kongreye götürmek zorunda olacak.

İmamoğlu davası karara doğru gidiyor

Ekrem İmamoğlu'nun bir numaralı sanığı olduğu İBB davasının da yeni adli yılda karara bağlanması bekleniyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Mart 2026'da başlayan davada tutuklu sanıkların savunmaları tamamlanmış, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilmişti.

Ekrem İmamoğlu ise henüz savunma yapamadı. Sanık savunmalarının ardından davada savcının esas hakkındaki mütalaası verilecek. Mütalaaya karşı sanıkların beyanlarının ardından dava karara bağlanacak.

407 sanığın yargılandığı davada "suç örgütü kurmakla" suçlanan İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

"Ahmak davası"nda siyasi yasak riski

İBB davasının yanı sıra İmamoğlu'nun yargılandığı başka davalar da bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı "ahmak davası" Yargıtay 4. Hukuk Dairesi önünde bekliyor. Bu karar onanırsa İmamoğlu, siyasi yasaklı hale gelecek ve 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava ise Danıştay aşamasında. Yerel mahkeme ve istinaf, davanın reddine ilişkin yapılan başvuruyu reddetmişti.

Danıştay kararı onarsa İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildiği için Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Ayrıca İmamoğlu'na diploma nedeniyle açılan "sahtecilik" davası da sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ın yargılandığı casusluk davasının görülmesine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Eylül'de devam edilecek.

CHP'li belediye davaları

2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçimleri kazanan en az 40 belediyeye bu süreçte operasyon yapılmıştı. Halen en az 28 belediye başkanı tutuklu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilçe belediye başkanları tutuklu yargılanıyor.

Son yapılan operasyonlarda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da tutuklandı. Bu belediye başkanları hakkındaki soruşturma ve davaları devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş davasında verilen mahkûmiyet kararları ise İstinaf'a taşınacak. Bu davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de halen tutuklu.

Gülistan Doku soruşturması

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, 5 Ocak 2020'de kaldığı Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklu. Son operasyonda ise dönemin İl Jandarma Komutanı'nın arasında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Narin Güran cinayeti, Sinan Ateş cinayeti, sanatçı Güllü'nün ölümü, Böcek ailesinin zehirlenmesi, Kartalkaya katliamı, Dilovası patlaması, Gebze çöken bina olaylarına ilişkin soruşturma ve davalar da yeni adli yılda yakından takip edilecek.

Alihan Kuriş operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan iki dalga operasyonda, Alihan Kuriş'in arasında bulunduğu 77 kişi tutuklandı.

Alihan Kuriş, "çıkar amaçlı suç örgütüne liderlik" yapmakla suçlanıyor.

Kuriş'e yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlanıyor.

Ayrıca Kuriş 2016'da ölen Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde de şüpheli.

Alparslan Kuytul operasyonu

Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35'i tutuklandı.

Kuytul, "suç örgütü kurmak ve yönetmek," "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama," "dolandırıcılık," "resmî belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefetle" suçlanıyor.

Deniz Göktaş davası

Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" gösterisinin YouTube'da yayımlanmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 3 Temmuz'da tutuklandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluğa itiraz üzerine Göktaş hakkında geçen hafta tahliye kararı verdi.

Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan hakkında aynı soruşturma kapsamında "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla yeniden tutuklandı.

Yaklaşık 2 aydır iddianame bekleyen Göktaş, "kuyu tipi" olarak bilinen Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor.

Nasuh Mahruki ve Türker Ertürk davaları

15 Temmuz darbe girişiminde iktidarın sorumluluğunu eleştiren eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla 17 Temmuz'da, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" 19 Ağustos'ta tutuklandı.

Ertürk, 8 Eylül'de Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak. Mahruki'nin davası ise 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Osman Kavala kararı uygulanacak mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, Gezi davasında hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıl 10 aydır yıldır cezaevinde olan Osman Kavala'ya ilişkin 25 Ağustos'ta hak ihlali kararı açıkladı.

Kararda, Kavala'nın serbest bırakılması istenmişti. Bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı da yeni adli yılda belli olacak.

Tayfun Kahraman tahliye olacak mı?

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında 3 Nisan 2025'te verdiği hak ihlali kararı henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Bu kararın uygulanmayıp uygulanmayacağına Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. Ayrıca Can Atalay hakkındaki iki AYM kararına yerel mahkeme uymamıştı.

Selahattin Demirtaş'ın durumu

AİHM, geçen yıl temmuz ayında da eski HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin ihlal kararı vermişti.

Ancak bu karara ilişkin henüz İstinaf mahkemesi bir karara imza atmadı. Demirtaş, 9 yıl 10 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. 42 yıl ceza aldığı Kobani davasının dosyası ise henüz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından karara bağlanmadı.

PKK'nın silah bırakmasında yargının rolü

Öte yandan çerçeve yasa kapsamında PKK üyelerinin silah bıraktığının tespit ve teyidine ilişkin MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yargı süreci başlayacak.

Özellikle hükümlü olan PKK üyeleriyle, yurt dışında olan örgüt mensuplarıyla ilgili erteleme kararlarını sulh ceza hakimlikleri, davaları sürenleri ise ilgili mahkemeleri verecek.

Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy ve Rasim Ozan Kütahyalı

Halen tutuklu olan Mehmet Akif Ersoy hakkındaki uyuşturucu ve cinsel saldırı davası, Cem Küçük "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya ise "şantaj" suçundan tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı ise yasadışı bahis, kara para ve dolandırıcılık iddialarıyla tutuklanmış ve savcının kararıyla tahliye edilmişti. Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de yargılanmaya başlayacak.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Murat Ağırel'in iddialarının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlattığı soruşturma da sürüyor. Ağırel, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in malvarlığını Almanya'ya kaçırdığını iddia etmişti.