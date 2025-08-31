Yeni adli yıl yarın başlıyor: Hangi davalar görülecek?

Yeni adli yıl, yarın başlıyor.

2025-2026 adli yıl açılış programı, 1 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Saat 14:00’te Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda yapılacak törende, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez konuşma yapacak. Katılması hâlinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da törende bir konuşma yapması bekleniyor.

Adli yıl açılışı, Yargıtay Başkanlığındaki Havuzlu Bahçe’de akşam gerçekleştirilecek resepsiyonla tamamlanacak.

Çok yoğun gündemle başlayacak yeni adli yılda birçok kritik dava gündemde olacak.

Önemli davalardan bazıları şöyle:

→ 2-4 Eylül ’de tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in, 8 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde Türkiye gündemine oturan e-İmza çetesinin ilk duruşması yapılacak.

→ Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması ve hakkında açılan diğer davalarda yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’na açtığı tazminat davası da 9 Eylül’de görüşülecek.

→ CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak.

→ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları, İstanbul İl Kongresi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaşanan olaylarla ilgili davada 22 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

→ Türkiye’nin yakından takip ettiği davalardan biri olan Daltonlar Çetesi duruşması da 22 Kasım’da Silivri Adliyesi'nde görülecek.