Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında?

7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi. Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Çift anadal bakalorya, Siyasal Bilgiler İktisat ve İşletme Mühendisliği yaptı.

Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi üzerine master yaptı.

Belçika Kral Leopold Devlet Nişanı sahibidir.

Brüksel Parlamentosu Milletvekili (Mayıs 2009-Mayıs 2019), Frankofon Parlamentosu üyesi, Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili, Brüksel/Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi (Ekim 2006- Ekim 2018), Centre pour la Citoyenneté et la Participation (Kasım 2006- Kasım 2007), CDH Partisi Araştırma Merkezi- Uzman Eğitimci, Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Danışmanı (Ocak 2007- Haziran 2009), Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Özel Kalem Müdürü (Ocak 2008- Aralık 2008), Sibelga Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketi (Aralık 2012-Mayıs 2015), Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı, Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi (Aralık 2012-Mayıs 2018) Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi (Aralık 2012- Aralık 2018) görevlerinde bulundu.