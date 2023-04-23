Yeni Altay Tankı test için TSK'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni Altay" adıyla yeniden tanımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki Yeni Altay Tankı, Sakarya'da düzenlenen törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün de Yeni Altay Tankı’mızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini yerli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşumuz çeşitli tip ve özelliklerde birçok araç üretti. Fırtına Obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk.

"Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahip"

Envanterdeki tanklarımızın modernizasyonu da hızla devam ediyor. Kara araçları konusunda neredeyse bütün imkanlarımızı yerli olarak karşılama aşamasına geldik.

Kara aracı alanında bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetle karşılar hale geldik. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke haline gelmiştir. Altay tankı projesinde de engellemelerle karşılaştık. Ancak geri adım atmadık.

Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahiptir. Mevcutla yetinmek yerine daha modernini üretmek için canla başla çalıştık. Mühendislerimiz pek çok engelin üstünden gelmek için büyük fedakarlıkla çabaladılar.

"Seri üretime başlayacağız"

Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız.

Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik.

Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı’mızı, Savunma Sanayi Başkanlığı’mızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, BMC Savunma’yı ve projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altayların ülkemize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Altay Tankı'nın özellikleri

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay’ın bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde TSK'nın ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilecek.

Yeni Altay’da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve Mehmetçik bu sayede eğitimlerini pekiştirebilecek.

Öte yandan, atış performansıyla hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik üretilen iki ön prototiple şu ana kadar 200’den fazla atış icra edildi.

Değişik hava ve arazi koşullarında binlerce kilometre dayanıklılık testi yapıldı.