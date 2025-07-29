"Yeni anayasaya 'ihtiyaç var' diyenlerle 'yok' diyenlerin oranı eşit"

BESTİ KARALAR

Anket, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldı mı?” sorusuyla birlikte, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olup olmadığını ve referanduma gidilmesi halinde olası sonuçları araştırdı. Katılımcılardan yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyenlerle, olmadığı yönünde görüş bildirenlerin oranları eşit çıktı. Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına inanmayanların oranı, inananlardan fazla. Usulsüzlük yapıldığına AK Parti seçmeni inanırken, muhalefet parti seçmenleri ise büyük oranda usulsüzlük yapılmadığını savunuyor.

AK Parti’nin masasındaki haziran ayı anketinde, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu kurultayda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 28.8’i usulsüzlük yapıldığını, yüzde 39.8’i usulsüzlük yapılmadığını belirtti. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 31.4 olarak yansıdı. Siyasi partilerin seçmenlerine de soruldu. AK Parti seçmeninin yüzde 53.6’sı usulsüzlük yapıldığını, yüzde 20’si ise yapılmadığını belirtti. MHP seçmeni yüzde 41.2 ile usulsüzlük yapıldığını, yüzde 39.8 usulsüzlük yapılmadığını düşünüyor.

CHP seçmenine de soruldu. Yüzde 11.8 usulsüzlük yapıldığını, yüzde 68.6’sı ise usulsüzlük olmadığını düşünüyor. İYİ Parti ve DEM seçmeni de büyük oranda CHP kurultayında usulsüzlük yapılmadığını söyledi. Buna göre; İYİ Parti seçmeni yüzde 4.8’lik bir oranla usulsüzlük yapıldığını, 63.5’lik bir oranla usulsüzlük yapılmadığını savunuyor. DEM Parti seçmeni yüzde 19.4’le usulsüzlük yapıldığını, yüzde 46.5’le yapılmadığını düşünüyor.

"İmamoğlu davası Türkiye’nin 4. gündem maddesi"

Anket, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerini de ortaya koydu. Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin de sorulduğu ankette ilk sırada enflasyon ve hayat pahalılığı yer aldı. Adalette eşitlik tartışmaları 2. sırada yer alırken onu Terörsüz Türkiye süreci izledi. Ekrem İmamoğlu davası ankette 4. gündem maddesi olarak gösterildi.

"Referandum umudu doğdu"

Türkiye’de yeni bir anayasa ihtiyacın olup olmadığı da sorulan ankette katılımcıların yüzde 41.9’u ‘hayır’ derken, yüzde 41.2’ si ise ‘evet’ dedi. Kararsızların oranı yüzde 16.3’te kaldı. Meclis’te yeterli çoğunluğu alsa da, yeni bir anayasayı referanduma götürmeyi düşünen AK Parti’nin anket sonuçları olumlu olarak yorumlandı. AK Parti’nin yeni bir anayasayı referanduma götürme ihtimali anket sonuçlarıyla olumlu bir tablo çiziyor.