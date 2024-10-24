Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
Fethullah Gülen'in vefatının ardından kendisiyle ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, tutuklandı.
İstanbul'da, Fethullahçı çetenin (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.
3 şüphelinin işlemleri tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılık ifadeleri alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama kararı çıktı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile şüpheli Ömer Demir'in tutuklanmasına karar verdi.