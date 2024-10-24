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Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!

Fethullah Gülen'in vefatının ardından kendisiyle ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, tutuklandı.

Haber Merkezi
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Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
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İstanbul'da, Fethullahçı çetenin (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

3 şüphelinin işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılık ifadeleri alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama kararı çıktı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile şüpheli Ömer Demir'in tutuklanmasına karar verdi.

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