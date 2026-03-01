"Yeni banknotlarda Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasına DMM'den açıklama

Sosyal medyada dolaşıma giren, yeni basılan banknotlardan Atatürk’ün portresinin kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bazı hesaplarda paylaşılan “yeni banknotların basıldığı ve üzerlerinden Atatürk görselinin çıkarıldığı” yönündeki içeriklerin asılsız olduğu vurgulandı.

DMM açıklaması şu şekilde;

"Bazı sosyal medya hesaplarında “yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı” iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir.

Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır.

Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."