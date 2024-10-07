Yeni dolandırıcılık yöntemi: Bu ilanlara dikkat! Hapis cezası var...

“Evde tütün sarma” iş ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Bu durumdan etkilenen yurttaşlar, sardıkları paketlerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Ayrıca, dolandırıcılar, mağdurların kişisel bilgilerini para aklamak için de kullanabiliyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var. Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmayın" uyarısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, gümrüklerde 2018 yılında el konulan tütün miktarı 33 bin 369 ton iken, bu yıl ocak-ağustos döneminde bu rakam 100 bin 393 tona ulaşmış durumda. Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı dönemde kaçak yollarla ülkeye giriş yapan sigara, puro, tütün, sigara kağıdı ve filtrelerin toplam değeri 247 milyon 880 bin 943 lira olan bir tutarını engelledi.

Türkiye’de, 15 yaş üstü nüfusun yüzde 27,6'sı sigara kullanıyor. Tütün dükkanlarında kıyılmış tütünün yanı sıra sigara kağıdı, filtre, tabaka ve nargile tütünü de satılmakta. Tiryakiler, tütünü ellerinde sararak veya tek sarım yapan makineler kullanarak içime hazır hale getiriyor.

Öte yandan, sarmalık kıyılmış tütünün makaron içerisine doldurulması veya yaprak sigara kağıdına sarılması yasak. Ancak, tütün dükkanlarında açık sigara satışları giderek yaygınlaşmakta. Bu dükkanlarda genellikle paket başına ücretle kadınlar tarafından makine veya elle sarılmış açık sigaralar satılıyor.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için çalışan yurttaşlar, yaptıkları işin ve elde ettikleri kazancın yasadışı olduğunu bilmeden suç işliyor. Bu nedenle, “Evde tütün sararak para kazanma” gibi ilanlarla dolandırıcıların hedefi haline gelen yurttaşların sayısında artış gözlemleniyor.

Ücretler ödenmiyor

İlanlara başvuran kişiler, kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettikleri parayı gönderiyor veya sardıkları paketlerin ücretlerinin ödenmemesiyle mağdur oluyor. Bazı dolandırıcılar, banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdikleri düşük miktardaki paranın ardından, mağdurların kişisel bilgilerini elde ederek para aklama amaçlarıyla kullanıyor.

Hapis cezası var

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "İnternette tütün sarma ilanları görüyoruz. Mağdurlar, ilk etapta belli bir ücret ödenmesi için IBAN numarasını gönderiyor. Bir süre sonra 'cihazlarımızı gönderip, tütün sararak para kazanacaksınız' söylemiyle kandırıp, kişisel bilgilerine ulaşıyor. Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var. Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmayın. Bu ilanlar şikayet edilsin. Tütün sarma işinin yasa dışı olduğunu bilmeden ek gelir amacıyla bu ilanlara itibar ediliyor. Kulaktan dolma, 'komşu yapıyor, kazanıyor' gibi söylemlerle ilanlara ilgi duyuluyor. Kaçak kıyılmış tütünü satış için içime hazır hale getirmek suçtur" açıklamasında bulundu.