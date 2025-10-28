Yeni düzenleme yolda: Doğum ve babalık izinleri uzatılıyor

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçildi.

Şu anda mevcut uygulamada kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.

Bu sürenin 4 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Düzenleme babaları da kapsıyor

Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin 10 güne çıkartılması düşünülüyor.

Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp yeterli olmadığını dile getirdi.

Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor.