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Yeni eğitim öğretim yılı başladı, İstanbul trafiği yoğunlaştı

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı, İstanbul trafiği yoğunlaştı
DHA
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İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, yeni dönemin ilk gününde kent genelinde trafikte belirgin bir yoğunluk yaşandı.

Özellikle sabah saatlerinde öğrencilerin okullarına, velilerin ise iş yerlerine ve günlük ulaşım noktalarına gitmesiyle birlikte ana arterlerde trafik hareketliliği arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 07.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesine ulaştı.

Eğitim döneminin ilk gününde yaşanan bu yoğunluğun, okul servisleri, özel araçlar ve toplu taşıma araçlarındaki hareketliliğin artmasıyla bağlantılı olduğu görüldü.

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