Yeni eğitim yılına günler kala otogarlarda dönüş yoğunluğu başladı

Yeni eğitim yılına günler kala otogarlarda hem tatilciler hem öğrenciler için dönüş telaşı başladı, otogarlar hareketlendi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk başladı. Üniversite öğrencileri okudukları şehirlere, tatilciler ise İstanbul'a dönerken otobüs firması yetkilileri yoğunluğun bir hafta süreceğini öngörüyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı.

Otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor

Esenler Otogarı’nda (15 Temmuz Demokrasi Otogarı) yer alan bir firma yetkilisi Hacı Çalışkan, "Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Ancak geçen yıl daha fazlaydı" dedi.

Yolcu Adem Baydur ise, "Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.

