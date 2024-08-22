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Yeni ekonomi paketinden sanatçı, sporcu, kuyumcuya vergi çıkacak

Yeni ekonomi paketinin hazırlıklarının başladığı belirtildi. Pakette, lüks ev ve arabaları olup vergi ödemeyenler incelenirken, magazin, sanat ve spor dünyası da takibe alınacak.

Haber Merkezi
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Yeni ekonomi paketinden sanatçı, sporcu, kuyumcuya vergi çıkacak
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Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Ekim ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme kapsamında milyon dolarlık ev ve arabaları olmasına karşın hiç vergi vermeyen grupların vergilendirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sanatçılardan sporculara, kuyumculara kadar birçok kesim mercek altında.

TBMM'nin 1 Ekim'de açılması ile gündeme gelecek yasa tekliflerine ilişkin çalışmalar devam ederken, ikinci bir ekonomi paketinin de yeni yasama yılıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

Meclis tatile girmeden kurumlar vergisi gibi alanlarda düzenlemeler içeren yasa kabul edilmiş, ancak diğer düzenlemeler yetişmemişti.

Yakın takip başladı

Yeni pakette vergilere ilişkin düzenlemeler, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası kapsamında olacak. Vergideki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımların atılması beklenirken, milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binen ve vergi ödemeleri düşük olan gruplar yakın takibe alındı.

Bu kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına çalışılırken, hangi kesimlerin bu kapsama gireceği de detaylı olarak çalışılıyor.

Sanatçı, sporcu, kuyumcu…

AK Parti kurmaylarının “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” alınacak bir sistem kuracaklarına yönelik ifadeleri izlenirken, açıklamalar şu şekilde oldu:

“Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek.”

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