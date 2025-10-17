İşte yeni ekonomi paketinin şifreleri!

Kayıt dışı ile mücadeleye dönük düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 36 maddelik kanun teklifini Meclis'e sunuldu.

Sunulan torba yasa teklifiyle kuyumculara, galericilere, muayenehane, poliklinik ve ağız diş sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşlarına yıllık harç ödeme yükümlülüğü getiriliyor.

Teklife göre imalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviği 2 puana indiriliyor, genç girişimci prim desteği de kaldırılıyor.

Gelecek hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek paketin şifrelerini Abdullah Tolu, ekonomim.com için değerlendirdi.

1) Konut kira istisnası kaldırılıyor

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47.000 TL olarak uygulanıyordu.

Aynı düzenlemeyle, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içinde sahip oldukları konutlardan elde ettikleri kira gelirleri için istisna devam edecek.

2) Konut hariç kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizi kira gelirinin tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak

Yapılan düzenlemeyle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sonlandırılıyor.

Amaç, vergi yükü farklılıklarını gidermek, tasarrufları üretken yatırımlara yönlendirmek ve servet edinimi borç giderlerinin vergi matrahında neden olduğu erozyonu önlemek.

3) 4. geçici vergi beyanı geri geliyor

Yapılacak düzenleme ile, geçici vergi mükellefiyeti bulunanlar için 4. geçici vergilendirme dönemi sisteme dahil ediliyor, mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesinin alınması sağlanıyor. Düzenleme 2025 yılı içinde geçerli, yani 2025 yılı son çeyreği için 4. geçici vergi beyannamesi verilecek.

geçici vergi beyanı 2022 yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştı. Yani, yeniden geliyor.



4) TEFAS’ta işlem görmeyen yatırım fonları tevkifat istisnası kapsamından çıkarılıyor

Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayan yatırım fonları, bir yıldan fazla elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası kapsamından çıkarılıyor.

Bunun nedeni ise, düzenlemenin vergi planlama aracı olarak kullanılması.

5) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına MTV ve harç istisnası geldi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, büyükşehir olan illerde il özel idareleri yerine kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar, il özel idarelerinde olduğu gibi motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor.

Yine, Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle YİKOB’lar, il özel idarelerinde olduğu gibi, taşınmaz edinim ve satış işlemlerinde tapu harçlarından istisna tutulacak.

6) Tapu harcında vergi ziyaı cezası %25’ten %100’e yükseltiliyor

Gayrimenkullerin alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde, zıya uğratılan tapu harcına kesilmekte olan %25 vergi ziyaı cezası, %100’e çıkarılıyor. Amaç, gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak.

7) Taşıtların satış ve devrine noter harcı geldi

Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devirlerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi noter harcı alınması öngörülüyor.

Ancak, harç tutarı asgari 1.000 TL'den az olamayacak.

Ayrıca, aynı paralelde Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılıyor.

8) Bazı ruhsat ve yetki belgelerine yıllık harç getiriliyor

Mevcut durumda harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda:

Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri,

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları, Kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

Ayrıca, hususi hastaneleri ve laboratuvarları açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getiriliyor.

9) YİKOB’ların taşınmaz satışına KDV istisnası geldi

KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikle, YİKOB’ların mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisna tutuluyor.

10) 2026 UEFA organizasyonlarına KDV ve kurumlar vergisi istisnası

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, UEFA ile Türkiye'de işyeri/kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler için KDV’den istisna tutuluyor.

Ayrıca, UEFA ile Türkiye’de işyeri/kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler, bu organizasyonlara ilişkin Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.

11) Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranının artırılması için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranının (%30), yüzde ellisine kadar artırma ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

12) İleri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının süresi 2028 yılı sonuna uzatılıyor

Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31.12.2025’ten 31.12.2028’e uzatılıyor.

13) İmalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık Hazine teşviki 2 puana indiriliyor

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana indiriliyor. Bu oran daha önce %5’ten %4’e indirilmişti.

Ayrıca, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği uygulaması da yürürlükten kaldırılıyor.

14) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasında prim oranı işveren hissesi 1 puan artırılıyor

SSGSS Kanunu’nda yapılan değişiklikle, MYÖ sigortaları prim oranının işveren hissesi %11’den %12’ye çıkarılıyor.

Ayrıca, isteğe bağlı sigorta, tarım işçileri, kısmi süreli çalışanlar ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranları %20’den %21’e yükseltiliyor.

15) Emekli aylıklarında kesinti oranı %25’i geçemeyecek

SGK’dan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan %25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanıyor.

16) SGK prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor

5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesinde yapılan değişiklikle, prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.

Böylece sigortalıların emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktüeryal dengesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

17) Doğum hariç tüm borçlanma prim oranları (%32’den) %45’e çıkarılıyor

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu’nda yapılan değişiklikle, doğum hariç tüm borçlanma prim oranları (%32’den) %45’e çıkarılıyor.

Ayrıca, Bağ-Kur sigortalılık süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) prim oranı da %45 olarak belirleniyor.