Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

