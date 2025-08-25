Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.
Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.
Gündem