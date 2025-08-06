Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961'de Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu.

1977'de Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1981'de Kara Harp Okulu'nu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi'ni bitirdi.

1993'te Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu.

1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

2000'de Muhabere Kurmay Albay rütbesine terfi etti.

2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti.

2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti.

2013-2014 arası Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi (MEBS) ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığı'na atandı.

10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay 2. Başkanlığı'na vekalet etmeye başladı.

2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2023'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

Selçuk Bayraktaroğlu, 5 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı oldu.