Yeni göç dalgası ile ilgili kritik uyarı! "Türkiye'nin başına bela olacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin yeni bir Afgan göçüyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bu durum Türkiye için büyük bir tehlike oluşturacak. Tedbir alınmazsa, ciddi ulusal güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağız" uyarısında bulundu.

"Günde 250-300 civarında Afgan Türkiye sınırını geçiyor"

Korktuğumuz başımıza geldi. İran’dan sınır dışı edileceğini, İran Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söylediği 2 milyon Afgan’ın büyük bir kısmının Türkiye’ye gelme olasılığından bahsetmiştik. Bunların akın akın Türkiye’ye, İran’ın batı sınırına doğru harekete geçtiğini, günde 250-300 civarında Afgan’ın, Türkiye sınırını yasa dışı yollarla geçtiğinin haberlerini alıyoruz. Gazeteler haber yapıyor, bizim bilgi kaynaklarımızdan da buna ilişkin bilgiler bize geliyor.

Bununla ilgili hükümeti uyardık. Bakanlığı uyardık. Uyarmakla kalmadık, resmi yazılı soru önergesi verdik. Dışişleri Bakanı’na sorduk, ‘Ey Hakan Fidan ne yapıyorsun? İran Dışişleri ile görüşüyor musun?’ Milli Savunma Bakanı’na sorduk, ‘Ey Yaşar Güler sen ne yapıyorsun? Tek taraflı sınır korunmaz. Sınırın diğer tarafından da korunması lazım. İran salmış, gitsinler istiyor Türkiye’ye. Sen ne yaptın?’. İçişleri Bakanı… ‘Göç İdaresi sana bağlı. Sen göçten bihabersin’. Ama bu ülkenin yeni bir göç dalgasına dayanma gücü yok, mecali yok. Ülkemizdekilerle baş edemiyoruz. Ne soru önergelerimize yanıt geldi, ne bununla ilgili iktidardan bir adım atıldı… Ne bir görüşme yapıldı ne İran ile irtibata geçildi.

"Türkiye'nin başına bela olacaklar"

CHP’li Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki açıklamalarını eleştirerek, "Cumhurbaşkanı, BM’de yaptığı konuşmada, yasa dışı göçmenler için ‘biz onları geri göndermeyeceğiz’ mesajı verdi. Bu durum, İran’dan sınır dışı edilecek Afganlara cesaret veriyor. Onlar, ‘Türkiye’ye gidersek Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıkar’ diye düşünüyorlar. Ancak biz buradan bir kez daha uyarıyoruz; bu yasa dışı göçmenlerin hepsi geri gönderilecek, ancak Türkiye’nin başına büyük bir bela olacaklar. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, ülkemiz ciddi ulusal güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır." dedi.