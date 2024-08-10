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Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji, yurt genelinde haftalık hava durumu tahminini yayımladı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Yayımlanan rapora göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığı yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM raporunda, sıcaklığın yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklendiği ifade edildi.

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