Yeni haftada Meclis gündemi yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurul’da, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında, milli park olarak ilan edilen ya da edilecek alanların sınırlarının ekolojik denge gözetilerek yeniden belirlenmesi hedefleniyor.

Teklifin, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin güçlendirilmesine yönelik hükümler içerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin oylanması bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilecek. Ekosistemi bozanlara hapis cezası, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

AK Parti'den 29 maddelik yeni kanun teklifi

AK Parti, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan yerler ile ilgili tapu sorunu çözülecek. Düzenleme ile kayıtlarda halen orman görünen bu alanlar Tapu Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun görülürse tapunun niteliği 'genel tapu'ya dönecek.

Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti grubuna hitap etmesi bekleniyor.