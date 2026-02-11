Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli, evli mi? Mustafa Çiftçi hangi partiden?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında doğan Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 56 yaşındadır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ NERELİ?

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi aslen Konya ilinde dünyaya geldi ve eğitim hayatının bir kısmını burada tamamladı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ EVLİ Mİ?

Evli olan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , 3 çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ HANGİ PARTİDEN?

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kariyerini devletin mülki idare amiri olarak sürdürdüğü siyasi parti üyeliği bulunmuyor.



MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mülki idare amirliği mesleğine girdi ve Türkiye'nin birçok farklı ilçesinde kaymakamlık yaptı. Kariyerinde hızla yükselerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü gibi kritik idari görevleri üstlendi. 2018 yılında Çorum Valisi olarak atanarak bu şehirde önemli projelere imza attı ve devlet yönetimindeki tecrübesini yerel yönetimlere aktardı.

Çorum'daki görev süresinin ardından 2023 yılında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valisi oldu. Erzurum'da hem kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak hem de şehrin kalkınmasını sağlamak amacıyla çeşitli ekonomik ve sosyal projeler başlattı. Görev süresi boyunca halkla kurduğu samimi diyalog ve devlet geleneklerine bağlılığıyla tanınan bir bürokrat olarak dikkat çekti.