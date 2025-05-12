Yeni infaz düzenlemesi ile 55-60 bin kişi tahliye olabilir

BESTİ KARALAR/ANKARA

Külliye’deki çalışmaların ardından salı günü Meclis’te son şekli verilecek infaz düzenlemesinin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. AK Parti Grubu, düzenlemeyi muhalefetin görüşlerine sunarak önerilerini isteyecek. 10. Yargı Paketi’nden ayrı gelmesine karar verilen 20- 25 maddelik infaz düzenlemesinde 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine girenlerin yararlandığı denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Düzenleme ile daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların düzenlemeden yararlanmaları sağlanacak. 5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

Denetimli serbestlik süresinin değişmesi bekleniyor

Teklif ile mükerrer suçlarda da değişikliğe gidilerek suçun tamamı yerine 4/3 uygulanacak ve şartlı tahliye yolu açılacak. Çocuklu anneler ve cezaevi koşullarında hayatını sürdüremeyecek hastalar için de “evde infaz” düzenlemesinin teklifte yer alması bekleniyor. Düzenleme ile denetimli serbestlik sürelerinin de değişmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, takvim sıkışıklığı nedeniyle Yargı Paketi’nin Ekim ayına kalabileceğini, infaz ile ilgili düzenlemeyi ise Meclis tatile girmeden yasalaştırmayı planladıklarını bildirdiler.