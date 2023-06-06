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Yeni kabine ilk kez toplandı

28 Mayıs seçiminin ardından oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez toplandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Kabinenin öncelikler listesinin ilk sırasında, uygulanacak yeni modele ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması ile buna paralel karar ve uygulamalar var. Ekonomi yönetiminin, kısa süre içinde enflasyonla mücadele, cari açık, kur korumalı mevduat ve döviz kuru ile bütçe açığının azaltılmasına yönelik politika ve tedbirleri açıklaması bekleniyor. Memur ve emeklilerin maaş artışları, asgari ücrete ara zam, yüksek gıda fiyatları ile deprem bölgesinin yeniden inşası da, gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. AK Parti’nin ev kadınlarına kolay emeklilik, Bağ-Kur ve SSK gün sayısında eşitleme, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi gibi seçim vaatleri de masada olacak.

 

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