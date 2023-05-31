Yeni Kabine öncesi son toplantı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçim sonrası ilk ve son toplantısını gerçekleştiriyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni Kabine'yi duyurması bekleniyor.
Toplantı, seçim sonrası düzenlenen ilk ve son Kabine toplantısı olacak.
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