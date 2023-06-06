Yeni kabine toplanıyor: Ajanda yoğun

Canan SAKARYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasından sonra Kabine ilk toplantısını bugün yapacak. Yeni atanan bakanları alanlarında yoğun bir gündem bekliyor. Memur ve emeklinin maaş artışları asgari ücrete ara zam, kira fiyatlarındaki artış ile birlikte mahkemelerde patlayan kira ve tahliye davaları, yüksek gıda fiyatları, deprem bölgesinin yeniden inşası olmak üzere vatandaşın acil çözüm beklediği bir dizi sorunu Bakanlar öncelikle gündemlerine alacaklar.

Kabinenin önünde duran en öncelikli meseleyi ekonomi oluştururken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i, uygulanacak yeni ekonomi modeli, enflasyon, cari açık, kur korumalı mevduat, faizler, Merkez Bankası rezervleri ile bütçe açığı olarak sıralanıyor.

Milyonlarca memur emekli maaş artışı bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk mesaisini milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artışları ile asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ara zam için yapacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağı açıklanmıştı. Bunun için Meclis’ten yasa çıkarılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından 7 bin 500 liranın üstünde maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak. Bunun için de yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bakan Işıkhan’ın masasında bulunan diğer bir konu ise yaklaşık 6 milyonu ilgilendiren asgari ücret artışı olacak. Büyükşehirlerde çalışan memurlara kira yardımı yapılacağı açıklanmıştı, bu konu da yine yasa teklifi hazırlanması gerekiyor.

Seçim beyannamesinde yer verilen, ev hanımlarına kolay emeklilik imkanı, Bağ-Kur ve SSK gün sayısında eşitleme, evlenecek çiftlere kredi kolaylığı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sisteminin hayata geçirilmesi, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanması ise aşama aşama hayata geçirilecek vaatler arasında yer alıyor.

Deprem bölgesinde yeniden inşa İstanbul’da dönüşüm

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevini yeniden üstlenen Mehmet Özhaseki’nin hem deprem depremin yaşandığı 11 ilin yeniden inşası hem de büyük bir deprem yaşanması beklenen İstanbul’da kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilmesini içeren zorlu bir görev bekliyor. Deprem bölgesinde 650 bin konutun önemli bir bölümünün bir yılda tamamlanması hedefleniyor. Diğer taraftan Bakanlık tarafından sadece İstanbul için uygulamaya konulan ve başvuruların tamamlandığı ‘Yarısı Bizden Kampanyası “nın bundan sonraki süreçte hızla hayata geçirilecek projeler arasında yer alıyor. İstanbul’da depreme dayanıksız yapı bırakılmaması ve bu sürecin 203 5 yılına kadar tamamlanması şeklinde bir önceki Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan önemli bir hedef olarak dikkat çekiyor.

Fahiş kira artışına çözüm bekleniyor

Fahiş kira artışları da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın gündemindeki en sıcak konu olacak. Ayrıca birden fazla evi olan ve kiraya vermeyenlere dönük yeni düzenlemelerde Bakanlığın gündeminde bulunuyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda fahiş fiyat artışlarına yönelik yaptırımlar konusunda Bakanlık olarak çalışma yaptıklarını ve seçimden sonra adım atacaklarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da bu çalışmayı gündemine alması beklenirken, kira fiyatlarındaki artış ile birlikte mahkemelerde patlayan kira ve tahliye davaları dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Vize sorunu çözüm bekleniyor

AB ile yaşanan vize sorunu konusunda TOBB Genel Kurulu’nda iş dünyasına ‘ hal yoluna sokacağız’ sözü veren Erdoğan’ın yeni kabinesinden çözüm bekleyen diğer önemli bir sorun alanı olarak yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde arz güvenliği ve üretim planlamasının sağlanarak gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, gıda güvenliği öncelikli gündemini oluşturacak.