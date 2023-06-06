Yeni kabinenin ajandası yoğun

CANAN SAKARYA / ANKARA

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin ekonomi kurmaylarından olan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devir teslim töreninde ekonomi ağırlıklı bir konuşma yaptı. Ekonomi politikasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Türkiye’nin rasoynel bir zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır” sözleri tartışılırken; Cevdet Yılmaz, AK Parti’nin ekonomik programında dikkat çekilen, “Cari açığın ortadan kaldırılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın temel alınması” şeklindeki unsurları konuşmasında saydı.

Cevdet Yılmaz, temelinde adalet olan bir yönetim ve karar süreçlerinde istişare sözünü verdiği konuşmasında ekonomi politikalarına yönelik şunları kaydetti:

“Enerjiden ulaşıma, sanayiden savunmaya yeni fikirler projeler koyarak ilerleyeceğiz. Kurumlarla eşgüdüm içinde çalışacağız, istişare ile hareket edeceğiz. Her yaptığımız işte ilgili taraflarla danışmaya konuşmaya özel önem vereceğiz. Yönetirken temel ilkemiz adalet olacak. Gerek ekonomik ve sosyal konuların koordinasyonunda, terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumlulukla hareket edeceğiz. Kalkınmada seçim beyannamemizdeki unsurları bir bir hayata geçireceğiz. Güvenin ne olduğunu biliyorsunuz: Söylediğini yapmak, yapamayacağını söylememek. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002’den bu yana siyasete olan güveni inşa etti aynı anlayışla devam edeceğiz. Türkiye yatırım ortamının iyileştirmesi, çığır açan teknolojilerin teşviki, stratejik ticari bağlarımızın güçlendirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile yola devam edeceğiz. Cari açığı sorun olmaktan çıkaracağız. Kapsayıcı ve insan odaklı bir kalkınma için çalışacağız. Enflasyonla mücadeleye özel önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun zaman alacağı bilinciyle etkilenen kesimlerin mağdur edilmemesi için gerekli önlemleri alacağız.”

Deprem bölgesine vurgu

Cevdet Yılmaz, konuşmasında deprem bölgesinin yeniden inşası ve kalkındırılmasına yönelik özel vurgu yaparak, bu alandaki çalışmaları da yakından takip edeceklerini kaydetti. Terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmaların altını çizen Yılmaz, KKTC’yi de “milli dava” olarak niteledi ve Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurguladı.

Yılmaz, dünya ve bölgenin zor bir dönemden geçmekle birlikte, zorluklar yanında önemli fırsatlar da bulunduğunu söyledi.

Fuat Oktay: “Zorluklara rağmen eserlere imza attık”

Görevi devren Fuat Oktay da konuşmasında siyasi ve ekonomik alanda atılan adımları özetleyerek, “Geride bıraktığımız 5 yıl içinde, hem ülkemizi, hem de dünyamızı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşadık. Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir beş yıl… Bu küresel sorunların üstüne Asrın Felaketi olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi… Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar… Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere imza attık” dedi.