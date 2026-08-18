Yeni kanun yürürlükte: 18 yaş altına satışı yasaklandı, ihmalkâr ebeveynlere hapis cezası...

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Çocuk adalet sistemi, çocukların suçtan korunması, silah muhafazası, kesici alet satışı ve infaz süreçlerine ilişkin köklü değişiklikler içeren 7593 sayılı "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kanunla Türk Ceza Kanunu (TCK), Çocuk Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu başta olmak üzere birçok temel mevzuatta önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan değişikliklerle mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi "adli süreçteki çocuk" olarak değiştirildi.

Silahını özensiz saklayarak çocuğun eline geçmesine yol açana hapis cezası

6136 sayılı Kanun'a eklenen maddeyle, ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek çocuğun ele geçirmesine neden olan kişilere, fiil daha ağır bir suç oluşturmadığı sürece 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TCK'nin 31. maddesinde yapılan değişiklikle yaş küçüklüğüne bağlı ceza indirim oranları yeniden belirlendi. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki failler için; kastın ağırlığı, güdülen saik, suçun işleniş şekli veya daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyet bulunması durumunda yaş indirimi uygulanmayabilecek. Benzer şekilde 12-15 yaş grubundaki çocuklara da daha üst yaş grubunun indirim oranları tatbik edilebilecek.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali durumunda verilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılırken; bu fiiller nedeniyle çocuğun kasten öldürme veya ağır yaralama suçunu işlemesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranından 2 katına kadar artırılacak.

18 yaşından küçüklere bıçak satışı yasaklandı

Kabahatler Kanunu'na eklenen düzenleme uyarınca; ruhsatsız yerlerde ve internet/mesafeli satışlar dahil olmak üzere her türlü kesici, delici ve bereleyici aletin 18 yaşından küçüklere satılması, çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklandı. Yasağa uymayanlara 5 bin TL, aletlerin vahim nitelikte olması halinde 10 bin TL idari para cezası uygulanacak ve söz konusu aletlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Dijital denetim, sosyal hizmet ve bağımlılık tedbirleri

Çocuk Koruma Kanunu'na "Yönlendirme Tedbirleri" başlığıyla yeni güvenlik tedbirleri eklendi. Buna göre adli süreçteki çocuklar hakkında;

* Gençlik merkezleri ve tesislerde 20 saatten 300 saate kadar psikososyal gelişim görevleri,

* BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı iş birliğiyle bilişim cihazlarının 3 aydan 2 yıla kadar takip yazılımlarıyla denetime açılması ve riskli platformlara erişimin engellenmesi,

* Kütüphanelerde görev alma ve belirlenen eserleri okuma,

* Çevre temizliği ve fidan dikimi gibi faaliyetlerde çalışma,

* Alkol, uyuşturucu, kumar ve dijital/davranışsal bağımlılıklara karşı tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma tedbirleri uygulanabilecek.

Ayrıca, çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere uymayan anne, baba veya vasilere çocuk hâkimi tarafından 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi verilebilecek.

15 yaşından küçüklere sosyal inceleme zorunlu oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki değişiklikle, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu alınmaksızın hazırlanan iddianamelerin mahkemece iade edilmesi hükme bağlandı.

İnfaz ve cezaevi düzenlemeleri

Çocuk hükümlülerden kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlar cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek.

Koşullu salıverilme sürelerinde 15 yaşından küçükler için uygulanan "1 günün 2 gün sayılması" avantajı; kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçları kapsam dışı bırakılarak sınırlandırıldı.