“Yeni Nesil Kırtasiye” için düğmeye basıldı!

Kırtasiyeleri birer “yaşam alanına” dönüştürecek yeni nesil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin kırtasiyeci bulunduğunu söyledi. Bugün “Yeni Nesil Kırtasiye” anlayışına yakın olarak değerlendirilebilecek işletme sayısının yaklaşık 500 olduğunu ifade eden Keresteci, “Bu sayının önümüzdeki 5 yıl içerisinde binlerce noktaya ulaşması mümkün” dedi. Kasım ayında gerçekleştirilecek 1. TÜKİD Perakende Zirvesi’nin sektördeki dönüşüm açısından önemli bir başlangıç noktası olacağını belirten Keresteci, şunları söyledi: “Yeni Nesil Kırtasiye, zirvenin ana gündemlerinden biri olacak. Mağazacılık nereye gidiyor, tüketicinin beklentisi nasıl değişiyor, kırtasiyelerimizi nasıl daha cazip hale getirebiliriz, her yaş grubundan tüketiciyi mağazaya nasıl çekebiliriz; bunları konuşacak ve kırtasiyecilerimizi bu dönüşüm konusunda teşvik edeceğiz. Yeni Nesil Kırtasiye anlayışıyla aslında sektörümüzün yalnızca okul sezonuyla anılmasını değil, 12 ay kırtasiyecilik anlayışının güçlenmesini de hedefliyoruz. Kırtasiye, sadece alışveriş yapılan bir yer olmaktan çıkıp insanların gelmek ve vakit geçirmek istediği bir noktaya dönüşürse bundan hem esnafımız hem de bütün sektör kazanır.”

Rekabet gücü de artacak

Yeni nesil mağazacılık anlayışının kırtasiyecilerin rekabet gücünü artıracağını belirten Keresteci, tüketicinin önünde artık çok sayıda alternatif bulunduğuna dikkat çekti.

“Bugün e-ticaret var, büyük perakende kanalları var, farklı satış platformları var. Kırtasiyecinin yalnızca ürünü rafına koyarak rekabet etmesi giderek zorlaşıyor. Ancak kırtasiyenin çok önemli bir avantajı var: Müşteriyle doğrudan temas. Yeni nesil mağazacılıkla güçlendirmek istediğimiz taraf da bu.”

Keresteci, mağaza tasarımı, müşteri deneyimi, dijitalleşme, sosyal medya, e-ticaret, kategori ve stok yönetiminin yanı sıra mağazaların birer yaşam alanına dönüşmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

“Atölyeler, etkinlik alanları, sanat ve hobi bölümleri, oturma alanları ve uygun mağazalarda kafe konseptleri gibi farklı uygulamaları da değerlendirmek istiyoruz” dedi.